Сизикас: если мы не справлялись, Варламов делал потрясающие сейвы

Форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Кейси Сизикас прокомментировал победу своей команды в четвёртом матче второго раунда плей-офф с «Бостон Брюинз». Встреча завершилась со счётом 4:1, а Сизикас стал автором одного из голов. «Айлендерс» сравняли счёт в серии — 2-2.
«Это была настоящая командная работа. С самого первого вбрасывания все ребята включились в борьбу – и в чужой зоне, и в своей. А если мы вдруг не справлялись, Варламов делал потрясающие сейвы», — цитирует Сизикаса пресс-служба НХЛ.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайл Палмьери, Мэтью Барзал, Кейси Сизикас и Жан-Габриэль Пажо. Российский голкипер Семён Варламов совершил 28 сейвов из 29 бросков. Другой российский вратарь Илья Сорокин участия в матче не принимал. За «Брюинз» единственный гол забил Давид Крейчи.
- 7 июня 2021
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