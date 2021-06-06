Сизикас: если мы не справлялись, Варламов делал потрясающие сейвы

Форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Кейси Сизикас прокомментировал победу своей команды в четвёртом матче второго раунда плей-офф с «Бостон Брюинз». Встреча завершилась со счётом 4:1, а Сизикас стал автором одного из голов. «Айлендерс» сравняли счёт в серии — 2-2.

«Это была настоящая командная работа. С самого первого вбрасывания все ребята включились в борьбу – и в чужой зоне, и в своей. А если мы вдруг не справлялись, Варламов делал потрясающие сейвы», — цитирует Сизикаса пресс-служба НХЛ.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайл Палмьери, Мэтью Барзал, Кейси Сизикас и Жан-Габриэль Пажо. Российский голкипер Семён Варламов совершил 28 сейвов из 29 бросков. Другой российский вратарь Илья Сорокин участия в матче не принимал. За «Брюинз» единственный гол забил Давид Крейчи.