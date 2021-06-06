Рене Фазель: НХЛ, МОК и ИИХФ близки к соглашению об участии энхаэловцев в ОИ-2022

Президент ИИХФ Рене Фазель заявил о возможности скорого соглашения с НХЛ об участии игроков лиги в Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Мы работаем с представителями НХЛ и МОК, у нас налажен контакт. Мы немного находимся под давлением: у ИИХФ нет дедлайна, но НХЛ хочет знать о календаре как можно раньше, чтобы подготовить расписание своего сезона.
Я бы сказал, что мы очень близки к соглашению. Думаю, в ближайшую неделю появится конкретика. Я предостерегаю всех от того, чтобы говорить о принятом решении, но мы близки к этому. Не скажу, что турнир в Пхёнчхане был плох. Но мы все заслуживаем увидеть на Олимпиаде лучших игроков», — приводит слова Фазеля «Спорт-Экспресс».
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
Игроки НХЛ принимали участие в Олимпийских играх с 1998 по 2014 год. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане лига отказалась останавливать сезон и отпускать игроков в национальные команды. Победителями хоккейного турнира ОИ-2018 стали российские хоккеисты, которые в финальном матче в овертайме обыграли сборную Германии со счётом 4:3.
- 7 июня 2021
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