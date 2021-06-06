Онлайн-трансляция матча за 3-е место ЧМ-2021 США — Германия начнётся в 15:15 мск
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С 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия) проходит мужской чемпионат мира по хоккею. 5 июня состоялись полуфинальные матчи, в которых победы одержали сборные Канады и Финляндии. В матче за третье место теперь сыграют сборные США и Германии.
Сегодня, 6 июня, состоятся матч за третье место и финал.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место США — Германия.
Мужской чемпионат мира по хоккею 2021 года начался 21 мая и завершится 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии, в финале 2019 года обыгравшая Канаду со счётом 3:1.
Американцы за свою историю восемь раз выиграли бронзовые медали (последний – в 2018 году), немецкая команда – два раза (в 1932 и 1934 годах).
Новость по темеРасписание финала и матча за третье место на ЧМ-2021
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