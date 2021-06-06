Канада — Финляндия: кто станет чемпионом мира по хоккею — 2021?

Сегодня, 5 июня, на чемпионате мира в Риге (Латвия) состоится финальный матч. В нем сыграют сборные Канады и Финляндии. Встреча начнётся в 20:15 мск.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и спрогнозировать исход финала.

В полуфинале сборная Финляндии обыграла Германию со счётом 2:1, а Канада одержала победу в матче с США со счётом 4:2.

Сборные Канады и Финляндии также встречались в финале на последнем чемпионате мира, который проходил в 2019 году. Тогда финны одержали победу со счётом 3:1.

Сборная Финляндии является трёхкратным чемпионом мира, Канада побеждала 26 раз.

В матче за третье место команда США сыграет с Германией. Американцы за свою историю выиграли восемь бронзовых медалей, немецкая команда – две.