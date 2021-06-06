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Анттила — о полуфинале ЧМ-2021: матч с немцами получился крутым

Анттила — о полуфинале ЧМ-2021: матч с немцами получился крутым
Никита Сербаков
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Капитан сборной Финляндии Марко Анттила прокомментировал победу финнов в полуфинальном матче чемпионата мира – 2021 с Германией — 2:1.

«Немцы очень хорошо начали первый период, и мы сразу поняли, что нам в этом матче придётся биться до самого конца, а то будут неприятности. В общем, матч с немцами получился крутым. Мы очень здорово защищались, и это помогло в атаке. Наша команда просто почувствовала уверенность в себе», — приводит слова Анттилы официальный сайт ИИХФ.

Сегодня, 6 июня, состоится финальный матч 84-го чемпионата мира по хоккею Финляндия — Канада. Он начнётся в 20:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию решающего матча турнира.

Сборная Финляндии является действующим чемпионом мира. В финальном матче ЧМ-2019, проходившем в Словакии, они оказались сильнее сборной Канады со счётом 3:1.

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