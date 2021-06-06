Рене Фазель: выход Канады в финал стал сюрпризом, они одной ногой уже были в аэропорту

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира. В нем сыграют сборные Канады и Финляндии. Встреча состоится сегодня, 6 июня. Начало — в 20:15 мск.

«В финале у нас сыграют две великолепные команды. Неожиданная сборная Финляндии и команда Канады, что стало большим сюрпризом, поскольку одной ногой они уже были в аэропорту. Но они сумели вернуться и сыграть очень хорошо, если им удастся стать чемпионами мира, это будет ещё одним сюрпризом», — цитирует Фазеля ТАСС.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Канада — Финляндия.

Канада и Финляндия встречались в финале предыдущего чемпионата мира. Тогда финская сборная победила со счётом 3:1.