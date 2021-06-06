Николишин: любо-дорого смотреть на игру Кучерова в «Тампе»

Чемпион мира Андрей Николишин поделился впечатлениями от четвёртого матча второго раунда плей-офф Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Каролина Харрикейнз». Встреча завершилась победой «молний» со счётом 6:4. Они ведут в серии 3-1.
«Впечатления от матча получились на контрасте. Если сравнивать этот матч с игрой Россия — Канада, то разница сумасшедшая. Как играли эти команды, а как наши с канадцами… Даже обсуждать нечего.
Кучеров как начал играть неплохо, так и сейчас в порядке. Он — один из лидеров, очень много созидает, много создаёт, посмотрите какие передачи раздаёт. Любо-дорого смотреть на его игру. Против него и персонально играют, и нарушают на нём, но Никита гнёт свою линию, забивает голы. Молодчик! Я очень рад за него. Мне приятно, гордость берет за то, что у нас есть такие хоккеисты. Но пока рано говорить, что он лучший в плей-офф. Вот если победят в Кубке Стэнли, то об этом можно будет рассуждать», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 7 июня 2021
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