Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Президент Федерации хоккея Латвии высказался об организации чемпионата мира

Президент Федерации хоккея Латвии высказался об организации чемпионата мира
Антон Мозговой
Комментарии

Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис поделился мнением об организации чемпионата мира, который проходит в Риге. Турнир завершается сегодня, 6 июня. Сегодня состоится матч за третье место США — Германия и финал Канада — Финляндия.

«Это были очень успешные две недели, мы не пустили коронавирус к себе, у нас не было положительных тестов на турнире. Мы добились своих целей, сыграли уже 62 матча из 64. Команды довольны условиями льда, проживания, сервиса.

Сроки подготовки были сжатыми, но с поддержкой Международной федерации хоккея и правительства Латвии мы достигли целей. Это были невероятные 16 дней для нашей страны», — цитирует Калвитиса РИА «Новости».

Первые матчи турнира проходили без зрителей, но в дальнейшем власти Латвии приняли решение пустить фанатов на трибуны.

Новость по теме
Рене Фазель: выход Канады в финал стал сюрпризом, они одной ногой уже были в аэропорту
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021