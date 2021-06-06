Президент Федерации хоккея Латвии высказался об организации чемпионата мира

Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис поделился мнением об организации чемпионата мира, который проходит в Риге. Турнир завершается сегодня, 6 июня. Сегодня состоится матч за третье место США — Германия и финал Канада — Финляндия.

«Это были очень успешные две недели, мы не пустили коронавирус к себе, у нас не было положительных тестов на турнире. Мы добились своих целей, сыграли уже 62 матча из 64. Команды довольны условиями льда, проживания, сервиса.

Сроки подготовки были сжатыми, но с поддержкой Международной федерации хоккея и правительства Латвии мы достигли целей. Это были невероятные 16 дней для нашей страны», — цитирует Калвитиса РИА «Новости».

Первые матчи турнира проходили без зрителей, но в дальнейшем власти Латвии приняли решение пустить фанатов на трибуны.