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The Athletic: Малкин усугубил травму, сыграв в последнем матче регулярного чемпиона НХЛ

The Athletic: Малкин усугубил травму, сыграв в последнем матче регулярного чемпиона НХЛ
Никита Сербаков
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин успешно перенёс операцию на правом колене.

Как сообщает The Athletic, 34-летний россиянин пропустит начало тренировочного лагеря «пингвинов», однако вернётся ещё до начала регулярного чемпионата НХЛ сезона-2021/2022.

Малкин получил травму в матче с «Бостон Брюинз» (1:2), проходившем 16 марта. Как сообщает источник, тогда обследование показало, что связки колена не были сильно повреждены. Евгений вернулся на лёд 4 мая на матч с «Филадельфией Флайерз» (2:7), однако уже 8 мая, в заключительном для «Питтсбурга» матче регулярки НХЛ, Малкин усугубил своё повреждение.

В текущем сезоне российский нападающий принял участие в 33 встречах регулярного чемпионата, набрав 28 (8+20) очков при показателе полезности «-4». В плей-офф Малкин принял участие в четырёх матчах, набрав 5 (1+4) очков.

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