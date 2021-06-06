Iltalehti: Ротенберг не может критиковать сборную России, он сам её набирал и был во главе
Поделиться
Известное финское издание Iltalehti посвятило статью неожиданному вылету сборной России с чемпионата мира, который завершается в Риге (Латвия). Россияне в матче 1/4 финала сенсационно уступили Канаде со счётом 1:2 ОТ. Канадцы смогли пробиться в плей-офф лишь с четвёртого места в группе, находясь на грани вылета перед заключительным туром.
Издание считает, что вице-президент Федерации хоккея России и глава штаба сборной России Роман Ротенберг не может критиковать команду за неудачное выступление.
«Ротенберг не может критиковать сборную России за это выступление. Он сам набирал команду и был в её главе в Риге», — говорится в статье.
Сборная Канады в итоге дошла до финала чемпионата мира. Сегодня, 6 июня, канадцы сыграют в финале с финнами.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 7 июня 2021
-
18:57
-
18:18
-
18:04
-
17:15
-
16:51
-
16:26
-
16:15
-
15:46
-
15:24
-
15:13
-
14:47
-
14:42
-
14:31
-
14:14
-
13:58
-
13:35
-
13:19
-
12:49
-
12:21
-
12:10
-
11:49
-
11:18
-
11:06
-
10:56
-
10:37
-
10:13
-
09:51
-
09:40
-
09:30
-
09:17
-
09:00
-
08:46
-
08:31
-
06:15
-
03:48
Партнерский контент
Рекомендуем вам