Iltalehti: Ротенберг не может критиковать сборную России, он сам её набирал и был во главе

Известное финское издание Iltalehti посвятило статью неожиданному вылету сборной России с чемпионата мира, который завершается в Риге (Латвия). Россияне в матче 1/4 финала сенсационно уступили Канаде со счётом 1:2 ОТ. Канадцы смогли пробиться в плей-офф лишь с четвёртого места в группе, находясь на грани вылета перед заключительным туром.

Издание считает, что вице-президент Федерации хоккея России и глава штаба сборной России Роман Ротенберг не может критиковать команду за неудачное выступление.

«Ротенберг не может критиковать сборную России за это выступление. Он сам набирал команду и был в её главе в Риге», — говорится в статье.

Сборная Канады в итоге дошла до финала чемпионата мира. Сегодня, 6 июня, канадцы сыграют в финале с финнами.