Йеспер Фаст: на 100% уверен, что «Каролина» может перевернуть ход серии с «Тампой»

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Йеспер Фаст прокомментировал ход серии второго раунда Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (после четырёх матчей счёт в серии: 1-3).



«Во втором периоде четвёртого матча мы начали брать верх, завладели инициативой. Но потом сами усложнили себе задачу, нахватав кучу удалений. Впредь мы должны играть более дисциплинированно, чем сегодня.



Я на 100% уверен в том, что если мы будем играть в свой хоккей и действовать нестандартно, то сможем перевернуть ход серии», – приводит слова Фаста The Score.



В ночь с 5 на 6 июня в Тампе состоялся четвёртый матч серии «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Каролина Харрикейнз». Хозяева одержали волевую победу со счётом 6:4, уступая по ходу матча в две шайбы.



Следующий матч между командами состоится 8 июня в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена».

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