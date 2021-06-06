«Сент-Луис» может пойти на обмен Данна, чтобы он не достался на драфте расширения «Сиэтлу»

Защитник «Сент-Луис Блюз» Винс Данн в межсезонье может сменить команду.
Как сообщает Sportsnet, руководство «блюзменов» может пойти на обмен игрока, чтобы не потерять его на драфте расширения. При выборе схемы защиты 1-3-7 «Блюз», вероятно, защитят Джастина Фолка, Тори Крюга и Колтона Парэйко. Таким образом, обмен Данна может принести клубу активы, которых он не получил бы в случае его выбора «Сиэтл Кракен».
«По ходу сезона было время, когда «Блюз» думали о его обмене. Взамен клуб просил выбор в первом раунде драфта», – приводит слова инсайдера Эллиотта Фридмана канадский медиахолдинг.
24-летний защитник летом может стать ограниченно свободным агентом. В минувшем сезоне Данн набрал 20 (8+12) очков в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в среднем проводя на льду 19,14 минут. В плей-офф Данн не выступал из-за травмы.
В 2019 году Винс Данн стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Сент-Луиса» всего во втором сезоне в лиге.
- 7 июня 2021
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