Брагин: количество кандидатов в сборную из клубов КХЛ в течение нескольких лет сокращается

Главный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал о некоторых причинах провала национальной команды на чемпионате мира – 2021 в Риге (Латвия).
«Некоторые хоккеисты из КХЛ были физически выжатыми после тяжёлого сезона, в котором каждый клуб пережил пандемию. Также стоит учитывать тот факт, что нынешний регулярный сезон в НХЛ начался позже из-за пандемии. По ходу подготовки к турниру было принято решение, что необходимо усиливать линии нападения и защиты за счёт игроков НХЛ, так как по последней информации Олимпийские игры – 2022 в Пекине пройдут с игроками этой лиги. По разным причинам к сборной не смогли присоединиться вратари Георгиев, Шестёркин и Самсонов, защитник Зайцев, нападающие Овечкин, Панарин, Бучневич, Гурьянов.
Количество кандидатов в сборную из клубов КХЛ, отвечающих требованиям международного уровня, в течение нескольких лет сокращается. В результате сокращается конкуренция за место в составе, на данный момент по определенным позициям она составляет менее двух игроков на место, а по таким позициям как защитники, центральные нападающие и вратари, есть дефицит. Так, например, в полуфинале Кубка Гагарина играл всего один российский вратарь», — приводит слова Брагина «Р-Спорт».
3 июня сборная России по хоккею проиграла сборной Канады в четвертьфинале ЧМ-2021. Матч закончился победой родоначальников хоккея со счетом 2:1 ОТ.
- 7 июня 2021
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