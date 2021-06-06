Защитник США Воланин открыл счёт в матче за 3-е место, реализовав выход «1» в «0»
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На «Арена-Рига» в столице Латвии проходит матч за третье место чемпионата мира – 2021 США — Германия. Идёт 10-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу американцев.
На 6-й минуте защитник сборной США Кристиан Воланин совершил перехват на синей линии, проскочил вдоль левого борта, добрался до ворот и броском с неудобной руки переиграл вратаря.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.
Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии, в финале 2019 года обыгравшая Канаду со счётом 3:1.
Американцы за свою историю восемь раз выиграли бронзовые медали (последний – в 2018 году), немецкая команда – два раза (в 1932 и 1934 годах).
Новость по темеРасписание финала и матча за третье место на ЧМ-2021
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