Кэссиди: такое ощущение, что никто не хотел бросать по воротам «Айлендерс»

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди поделился мнением о четвёртом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4).



«Некоторые вещи в атаке у нас сегодня совершенно не получались. Да, нужно отдать должное «Айлендерс», но мне показалось, что они действовали в своей традиционной манере, а вот у нас перестало работать то, что прекрасно работало в трёх первых матчах.



Мы сами сбивались с темпа, не хватало энергии или просто хромало исполнение? Не знаю. Но я не уверен, что мы вышли на игру готовыми на сто процентов. Мы не заставляли соперника обороняться. У нас, по сути, не было длинных смен, которые мы проводили в чужой зоне.



Действия второй бригады большинства во главе с Тэйлором Холлом? Такое ощущение, что никто не хотел бросать по воротам. У нас есть игроки, способные действовать продуктивно «пять на четыре». Но если нет бросков, ты не только тратишь две минуты зря, но и убиваешь весь кураж, весь импульс, который набрал до этого.



Это, наверное, было нашей главной проблемой – отказ от бросков по воротам в тех ситуациях, когда их можно было нанести. Нам нужно было чаще беспокоить их вратаря, активнее создавать для него проблемы. Отказавшись от бросков, мы заплатили поражением.



Оба гола, которые мы пропустили «пять на пять», – это необъяснимые провалы в своей зоне. В первом случае защитник Жереми Лозон зачем-то ушёл с пятачка за ворота. Во втором крайний нападающий Джейк Дебраск пошёл за шайбой и оставил без прикрытия Барзала. Это базовые вещи», – цитирует Кэссиди официальный сайт НХЛ на русском языке.