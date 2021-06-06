Сборная США в 20-й раз стала призёром чемпионата мира по хоккею

В матче за третье место на чемпионате мира — 2021, который проходит в Риге (Латвия), сборная США обыграла Германию со счётом 6:1 и в 20-й раз в истории вошла в тройку призёров турнира.

Ранее американцы 11 раз выходили в финал, последний из которых состоялся в 1960 году, и завоевали две золотые, а также девять серебряных медалей. Благодаря победе над Германией в матче за третье место сборная США заняла третье место в девятый раз в истории турнира.

Последний раз США завоёвывали бронзовые медали на чемпионате мира – 2018, который состоялся в Дании.

Напомним, что чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия).

В финальной встрече, которая начнётся сегодня в 20:15 мск, сборная Финляндии встретится с Канадой. Последний раз команды играли в финале на прошлом чемпионате мира, и тогда финны одержали победу.