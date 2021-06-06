Эмоции сборной США после победы в матче за третье место на чемпионате мира — 2021

Сегодня, 6 июня, проходит заключительный день чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия). В матче за третье место встречались сборные США и Германии. Игра завершилась победой американцев со счётом 6:1 (1:0, 4:0, 1:1).



Таким образом, сборная США в девятый раз в истории выиграла бронзовые медали, и в 20-й стала призёром чемпионатов мира.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

В 20:15 по московскому времени на «Арене-Рига» будет сыгран финал между сборными Канады и Финляндии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Напомним, в последнем финале, прошедшем в 2019 году, также встречались финская и канадская команды. Тогда победу одержала Финляндия со счётом 3:1.