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Джейсон Робертсон признан лучшим игроком сборной США в матче за третье место с Германией

Джейсон Робертсон признан лучшим игроком сборной США в матче за третье место с Германией
Георгий Горностаев
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В матче за третье место на чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная США обыграла команду Германии. Встреча проходила на «Арене-Рига» и завершилась со счётом 6:1 (1:0, 4:0, 1:1) в пользу американцев.

Лучшим игроком сборной США был признан нападающий Джейсон Робертсон. В матче с немцами форвард забросил одну шайбу и отдал результативную передачу.

Последний раз США завоёвывали бронзовые медали на чемпионате мира – 2018, который проходил в Дании.

Напомним, что чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия).

В финальной встрече, которая начнётся сегодня в 20:15 мск, сборная Финляндии встретится с Канадой. Последний раз команды играли в финале на прошлом чемпионате мира, и тогда финны одержали победу.

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