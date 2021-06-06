Джейсон Робертсон признан лучшим игроком сборной США в матче за третье место с Германией
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В матче за третье место на чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная США обыграла команду Германии. Встреча проходила на «Арене-Рига» и завершилась со счётом 6:1 (1:0, 4:0, 1:1) в пользу американцев.
Лучшим игроком сборной США был признан нападающий Джейсон Робертсон. В матче с немцами форвард забросил одну шайбу и отдал результативную передачу.
Последний раз США завоёвывали бронзовые медали на чемпионате мира – 2018, который проходил в Дании.
Напомним, что чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия).
В финальной встрече, которая начнётся сегодня в 20:15 мск, сборная Финляндии встретится с Канадой. Последний раз команды играли в финале на прошлом чемпионате мира, и тогда финны одержали победу.
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