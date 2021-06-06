Тренер сборной США прокомментировал разгромную победу в матче за бронзовые медали ЧМ-2021

Главный тренер сборной США Джек Капуано подвёл итоги матча за третье место с командой Германии на чемпионате мира по хоккею в Латвии (6:1).



«Вчера вечером поговорили о том, что эмоциональное поражение надо оставить позади. В конечном итоге мы бились, делали много хороших вещей на этом турнире. Я с первого дня говорил, что структурно мы играли стабильно, обращали внимание на детали. Ошибки случались, это нормально, но мы нивелировали их своей рабочей этикой. Мы гордимся, что работали с этой командой. Уровень соперничества был невероятен весь турнир.



Ребята обнимались после победы, Бойл раздавал медали – это самое важное. Бойл и Абделкейдер сыграли по 750-800 матчей в НХЛ, это два замечательных лидера, которые вели нашу молодую команду. У нас было 10 дебютантов, которым представился шанс выступить на своём первом чемпионате мира. Это самое важное – сплотиться, играть за свою страну, наслаждаться временем, проведённым вместе. Команда этим и занималась с первого дня и росла по ходу турнира. Дух братства, жертвенность и рабочая этика сегодня проявились в полной мере.



Что касается лично меня, то я получил шанс представлять свою страну – это главное. Плюс был внутри этой команды, чувствовал дух товарищества, видел, как они обнимаются в конце. Они прошли напряжённые три недели, играли против очень хороших команд и добились результата, возвращаются домой с медалями. Быть в этой команде, видеть, как они бьются в каждом матче – самая большая награда для меня.



Что сегодня стало ключевым? Наше четырёхминутное меньшинство в начале матча, когда вот так со старта удаётся отбиться. Иногда это забирает инициативу у соперника. Наше меньшинство сыграло здорово. Сборная Германии – великолепная команда с сильным тренером. Я смотрел за их игрой на турнире, знал, что это будет непростой матч. Немцы провели очень тяжёлый полуфинал, выплеснули много эмоций, играли вторым заходом. Но наши ребята бились, это главное, наседали на их защитников, а оборона Германии – их самая сильная сторона. Мы хорошо двигались, были свежими и бились. Так и хотели сыграть», — передаёт слова Капуано корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.