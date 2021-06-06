Капуано: развитие игроков в США поставлено на поток. Всё направлено на молодёжь

Главный тренер сборной США Джек Капуано после матча за третье место с командой Германии на чемпионате мира по хоккею в Латвии (6:1) рассказал о развитии молодых игроков.



«Четыре бронзы за 10 лет? Все ступени американского хоккея – женские, юниорские, мужские — направлены на развитие молодёжи. Отличные тренеры прекрасно делают свою работу, организация тоже великолепная. Сами видите, развитие игроков у нас поставлено на поток.



Я тоже занимаюсь этим уже некоторое время, и всё становится только лучше и лучше – не только нападение и защита, но и вратари. Наша федерация должна гордиться тем, как развивает игроков. Сейчас они могут соперничать со многими сборными», — передаёт слова Капуано корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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