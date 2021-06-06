Тренер сборной США прокомментировал мнение, что американцам не интересно играть за бронзу

Главный тренер сборной США Джек Капуано прокомментировал мнение о том, что американцам может быть не интересно играть за бронзу.

«Хотел бы я снова быть главным тренером в НХЛ? Любой, кто говорит, что не хочет ещё одной возможности, соврёт. Когда я покинул пост главного в «Айлендерс», мне было очень приятно работать помощником во «Флориде» и «Оттаве», но я с радостью стану главным, если будет такая возможность.

В такой молодой команде, как у нас, Абделкейдер и Бойл стали продолжением тренерского штаба. Для меня это очень многое значило. Сегодня был особенный момент – Абделкейдер огласил стартовый состав, держал речь в перерывах. Он большая часть нашей команды, но, к несчастью, он получил травму. С Бойлом то же самое. Когда у тебя есть ребята, которые были в таких ситуациях, играли на Кубке мира или в плей-офф НХЛ, они могут поделиться своим опытом с молодыми. Они это никогда не забудут и долго будут это чтить.

Говорят, что нам не интересно играть за бронзу? Все приезжают на чемпионат мира, потому что хотят представлять свою страну и выиграть золото. Все едут за победой. Мы играли, бились и очень довольны достигнутым результатом. Сборная Германии играла невероятно хорошо и у неё сильный тренер.

По выступлению нашей команды сегодня мотивация завоевать медаль была налицо. Нам было неважно, что это не матч за золото. У нас молодой состав, ребята мало кого знали, 10 дебютантов. Мы были очень расстроены поражением от Канады, но у этих ребят есть характер. Мы видели, как они бились, чтобы уехать домой с медалью.

Мы приехали за золотом, но едем домой с медалью, и ребята должны гордиться этой молодой командой. Знаю, что федерация хоккея США гордится. Хочу поблагодарить всех за турнир, организация была на высшем уровне. Надеюсь, что когда мы пройдём этот уникальный ковидный сезон, то сможем вернуться к нормальной жизни», – передаёт слова Капуано корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.