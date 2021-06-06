Абделкейдер: надеюсь, что всё-таки ещё поиграю в будущем

Капитан сборной США Джастин Абделкейдер подвёл итоги чемпионата мира по хоккею в Латвии для американцев после победы в матче за третье место над Германией (6:1).



«Наша команда показала невероятную стойкость с учётом всех травм. Никогда не видел такой сплочённой команды, особенно на коротком турнире. Выбывал один, его место занимал другой, такой у нас был настрой. Наблюдать за этим и быть частью этого — большое удовольствие. Счастлив, что мы были вознаграждены бронзой. Понятно, что хотели взять золото, но не получилось. Мы вышли и бились, показали командную игру. Горжусь стараниями, самоотдачей и жертвами. Ребята были готовы приехать в «пузырь». Я ни на одном ЧМ не получал столько удовольствия, сколько на этом! Это была самая сплочённая команда, это было заметно по нашей игре – все хотели играть друг за друга.



Я стоял на скамейке на последних матчах. Надеюсь, в ближайшем будущем всё-таки ещё поиграю. Не повезло, что получил травму, но даже не думал о том, чтобы уехать домой. Просто хотел быть с ребятами, поддерживать их, помогать советами, не давать сбиться с пути. На этом турнире мы проделали такую отличную работу – выкладывались в каждом матче, бились. Ребята запомнят это на всю жизнь, представлять свою страну – большая честь. Мы хорошо справились с этой задачей.



Горжусь тем, что был частью этой команды, одним из её лидеров. Бойл проделал невероятную работу, вёл ребят за собой. У нас много лидеров в раздевалке, мы с Бойлом много общались, он был важной частью команды» — передаёт слова Абделкейдера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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