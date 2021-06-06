После первого периода Финляндия обыгрывает Канаду в финале чемпионата мира — 2021

С 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия) проходит мужской чемпионат мира по хоккею. Сегодня, 6 июня, идёт финальный матч чемпионата мира по хоккею — 2021 Финляндия — Канада. После первого периода Финляндия ведёт в счёте — 1:0.

На девятой минуте Оливер Каски отдал передачу на стоящего у ворот Микаэля Руохомаа, который развернулся перед голкипером и направил шайбу в пустой угол.

Напомним, что эти команды уже встречались на турнире в Латвии. В последнем матче группового этапа финны обыграли канадцев по буллитам — 3:2 Б.



Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии. В финальном матче прошлого чемпионата мира, который проходил в 2019 году в Словакии, финны оказались сильнее сборной Канады со счётом 3:1.