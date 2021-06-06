Российские лайнсмены отменили второй гол Канады на 37-й минуте в финале ЧМ с Финляндией

С 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия) проходит мужской чемпионат мира по хоккею. Сегодня, 6 июня, идёт финальный матч чемпионата мира по хоккею — 2021 Финляндия — Канада. К 37-й минуте счёт в матче равный – 1:1.

На 37-й минуте канадцы убежали в контратаку, в которой Адам Хенрик забросил шайбу. После видеопросмотра российские лайнсмены отменили шайбу из-за офсайда, так как во время входа в зону конёк одного из хоккеистов Канады был в воздухе. По правилам чемпионата мира это офсайд.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Линейные судьи финала — россияне Никита Шалагин и Глеб Лазарев.

Напомним, что эти команды уже встречались на турнире в Латвии. В последнем матче группового этапа финны обыграли канадцев по буллитам — 3:2 Б.



Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии. В финальном матче прошлого чемпионата мира, который проходил в 2019 году в Словакии, финны оказались сильнее сборной Канады со счётом 3:1.