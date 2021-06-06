Форвард «Бостона» Крейчи был оштрафован за удар клюшкой между ног Барзала

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Крейчи оштрафован после четвёртой встречи серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4).



Во втором периоде игры чешский форвард ударил клюшкой между ног нападающего «Айлендерс» Мэтью Барзала. Крейчи был удалён на две минуты. Видео инцидента можно посмотреть здесь.



Как сообщает департамент безопасности игроков Национальной хоккейной лиги, Крейчи был оштрафован на пять тысяч долларов. Чешский хоккеист в нынешнем розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли провёл девять игр, набрав 6 (1+5) очков при показателе полезности "+4".



Напомним, после четырёх матчей счёт в серии между «Бостоном» и «Айлендерс» равный — 2-2. Пятая игра пройдёт во вторник, 8 июня. Начало — в 1:30 по московскому времени.

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