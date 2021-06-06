Линдбом снова вывел вперёд Финляндию в финале чемпионата мира с Канадой

С 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия) проходит мужской чемпионат мира по хоккею. Сегодня, 6 июня, идёт финальный матч чемпионата мира по хоккею — 2021 Финляндия — Канада. К 46-й минуте финны ведут в счёте – 2:1.

На 46-й минуте Петтери Линдбом броском с левого пятака в дальний угол снова вывел вперёд сборную Финляндии.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Напомним, что эти команды уже встречались на турнире в Латвии. В последнем матче группового этапа финны обыграли канадцев по буллитам — 3:2 Б.



Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии. В финальном матче прошлого чемпионата мира, который проходил в Словакии в 2019 году, финны оказались сильнее сборной Канады со счётом 3:1.