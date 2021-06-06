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Сборная Канады догнала по числу побед на чемпионатах мира СССР/Россию

Сборная Канады догнала по числу побед на чемпионатах мира СССР/Россию
Никита Паглазов
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С 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия) проходил мужской чемпионат мира по хоккею — 2021. Сегодня, 6 июня, на «Арене-Рига» состоялся финальный матч между сборными Финляндии и Канады. Встреча завершилась победой канадской команды в овертайме со счётом 3:2.

Сборная Канады догнала СССР/Россию по количеству побед на чемпионатах мира. В настоящий момент у канадцев 27 побед, как и у советских и российских хоккеистов.

Сборная Финляндии могла стать четырёхкратным чемпионом мира и взять титул два раза подряд. В финале 2019 года они обыграли Канаду со счётом 3:1.

Напомним, что команды также встречались на турнире в Латвии в последнем матче группового этапа. Тогда финны обыграли канадцев по буллитам — 3:2 Б.

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