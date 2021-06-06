Финляндия и Канада сыграют в овертайме в финале чемпионата мира по хоккею — 2021

С 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия) проходит мужской чемпионат мира по хоккею. Сегодня, 6 июня, идёт финальный матч чемпионата мира по хоккею — 2021 Финляндия — Канада. После третьего периода счёт в матче равный — 2:2.

После принятия новых правил проведения финалов чемпионатов мира этот решающий матч станет первым в истории ЧМ, где команды сыграют овертайм в формате 3 на 3 до победной шайбы. В случае ничьи буллитов не будет — после 15-минутного перерыва команды выйдут на следующий период овертайма.

На девятой минуте Оливер Каски отдал передачу на стоящего у ворот Микаэля Руохомаа, который развернулся перед голкипером и направил шайбу в пустой угол.

На 25-й минуте Коннор Браун бросил от синей линии и попал в перекладину, от которой шайба отскочила в Макса Комтуа. После отскока в грудь хоккеист клюшкой добил шайбу в пустые ворота.

На 46-й минуте Петтери Линдбом броском с левого пятака в дальний угол снова вывел вперёд сборную Финляндии.

На 53-й минуте канадцы шикарно реализовали большинство. Макс Комтуа, находясь спиной к воротам финнов, отдал передачу на Адама Хенрика, который сравнял счёт. Во втором периоде шайбу Хенрика отменили из-за офсайда.

Напомним, что эти команды уже встречались на турнире в Латвии. В последнем матче группового этапа финны обыграли канадцев по буллитам — 3:2 Б.



Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии. В финальном матче прошлого чемпионата мира, который проходил в Словакии в 2019 году, финны оказались сильнее сборной Канады со счётом 3:1.