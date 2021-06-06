Видео гола Ника Пола, который принёс Канаде победу в финале чемпионата мира – 2021

С 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия) проходил мужской чемпионат мира по хоккею. Сегодня, 6 июня, завершился финальный матч Финляндия — Канада. Сборная Канады одержала победу по итогам овертайма со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). Победный гол забросил Ник Пол на седьмой минуте овертайма.



На седьмой минуте овертайма нападающие Ник Пол и Коннор Браун убежали в контратаку, в результате которой Пол забросил решающую шайбу.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Таким образом, канадцы одержали победу в финале чемпионата мира – 2021.



Напомним, что на прошлом чемпионате мира эти же команды играли в финале. Тогда финны оказались сильнее сборной Канады со счётом 3:1.