Видео гола Ника Пола, который принёс Канаде победу в финале чемпионата мира – 2021

С 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия) проходил мужской чемпионат мира по хоккею. Сегодня, 6 июня, завершился финальный матч Финляндия — Канада. Сборная Канады одержала победу по итогам овертайма со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). Победный гол забросил Ник Пол на седьмой минуте овертайма.
На седьмой минуте овертайма нападающие Ник Пол и Коннор Браун убежали в контратаку, в результате которой Пол забросил решающую шайбу.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
Таким образом, канадцы одержали победу в финале чемпионата мира – 2021.
Напомним, что на прошлом чемпионате мира эти же команды играли в финале. Тогда финны оказались сильнее сборной Канады со счётом 3:1.
- 7 июня 2021
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