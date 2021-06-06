Канадский нападающий Манджапане был признан самым ценным игроком чемпионата мира-2021
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С 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия) проходил мужской чемпионат мира по хоккею. Сегодня, 6 июня, состоялся финал между сборными Финляндии и Канады. Канадские хоккеисты одержали победу в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).
Как сообщает в «твиттере» журналист Стивен Эллис, самым ценным игроком турнира был признан нападающий сборной Канады Эндрю Манджапане. 25-летний форвард, прибывший в расположение сборной, провёл семь матчей на чемпионате, набрав 11 (7+4) очков при показателе полезности "+6".
Сборная Канады стала 27-кратным чемпионом мира, догнав по данному показателю СССР/Россию.
Напомним, что на прошлом чемпионате мира эти же команды играли в финале. Тогда финны оказались сильнее сборной Канады со счётом 3:1.
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