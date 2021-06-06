ИИХФ – о победе Канады на ЧМ-2021: история Золушки

Международная федерация хоккея (ИИХФ) назвала победу сборной Канады на чемпионате мира – 2021 историей Золушки. Канадцы начали турнир с трёх поражений, а вопрос их выхода в плей-офф решался в матче, в котором канадцы не принимали участия.

По ходу финального матча Канада дважды отыгрывалась у Финляндии и в овертайме одержала победу. Решающую шайбу забросил Ник Пол. Лучшим игроком турнира стал форвард Эндрю Манджапане, который не принимал участия в первых трёх матчах на турнире.

На пути к золоту канадцы в четвертьфинале обыграли в овертайме Россию (2:1), в полуфинале выбили из турнира сборную США (4:2), а в финале оказалась сильнее Финляндии (3:2, ОТ).

Канадцы взяли реванш за поражение от финнов в финале прошлого чемпионата мира, который проходил в 2019 году – 1:3.