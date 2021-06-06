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Символическая сборная чемпионата мира по хоккею – 2021

Символическая сборная чемпионата мира по хоккею – 2021
Георгий Горностаев
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С 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия) проходил мужской чемпионат мира по хоккею. Сегодня, 6 июня, завершился финальный матч Финляндия — Канада. Сборная Канады одержала победу в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). Названа символическая сборная турнира.

Голкипер: Юхо Олкинуора (Финляндия).

Защитники: Мориц ЗайдерКорбиниан Хольцер (оба – Германия).

Нападающие: Эндрю Манджапане (Канада) – Конор Гарланд (США) – Лиам Кирк (Великобритания).

Напомним, лучшим игроком турнира стал канадец Эндрю Манджапане.

На пути к золоту канадцы в четвертьфинале обыграли в овертайме Россию (2:1), в полуфинале выбили из турнира сборную США (4:2), а в финале оказалась сильнее Финляндии (3:2, ОТ).

Канадцы взяли реванш за поражение от финнов в финале прошлого чемпионата мира, который проходил в 2019 году – 1:3.

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