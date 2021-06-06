Символическая сборная чемпионата мира по хоккею – 2021

С 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия) проходил мужской чемпионат мира по хоккею. Сегодня, 6 июня, завершился финальный матч Финляндия — Канада. Сборная Канады одержала победу в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). Названа символическая сборная турнира.
Голкипер: Юхо Олкинуора (Финляндия).
Защитники: Мориц Зайдер – Корбиниан Хольцер (оба – Германия).
Нападающие: Эндрю Манджапане (Канада) – Конор Гарланд (США) – Лиам Кирк (Великобритания).
Напомним, лучшим игроком турнира стал канадец Эндрю Манджапане.
На пути к золоту канадцы в четвертьфинале обыграли в овертайме Россию (2:1), в полуфинале выбили из турнира сборную США (4:2), а в финале оказалась сильнее Финляндии (3:2, ОТ).
Канадцы взяли реванш за поражение от финнов в финале прошлого чемпионата мира, который проходил в 2019 году – 1:3.
- 7 июня 2021
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