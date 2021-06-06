Геркус: что за формула турнира, что можно стать чемпионом с тремя поражениями на старте?

С 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия) проходил мужской чемпионат мира по хоккею. Сегодня, 6 июня, завершился финальный матч Финляндия — Канада. Сборная Канады одержала победу в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). Бывший генеральный директор футбольного «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о чемпионате мира в своём «твиттере».



«Вопросы по прошедшему чемпионату по хоккею: что это за формула турнира такая, что можно проиграть три матча подряд на старте и всё равно стать чемпионом? В чём глубокий смысл? Про игру в сарае и отвратительное качество трансляции спрашивать, наверное, смысла не имеет», – написал Геркус.

Напомним, что на старте чемпионата мира сборная Канады потерпела три поражения, а вопрос выхода в плей-офф решался в матче, в котором канадцы не принимали участия. В четвертьфинале Канада победила в овертайме Россию (2:1), в полуфинале выиграла у сборной США (4:2), а в финале оказалась сильнее Финляндии (3:2, ОТ).