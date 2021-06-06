Все голы финального матча ЧМ-2021 между сборными Канады и Финляндии. Видеообзор встречи

С 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия) проходил мужской чемпионат мира по хоккею. Сегодня, 6 июня, состоялся финальный матч чемпионата мира по хоккею — 2021 Финляндия — Канада. Сборная Канады одержала победу в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).
На девятой минуте Оливер Каски отдал передачу на стоящего у ворот Микаэля Руохомаа, который развернулся перед голкипером и направил шайбу в пустой угол.
На 25-й минуте Коннор Браун бросил от синей линии и попал в перекладину, от которой шайба отскочила в Макса Комтуа. После отскока в грудь хоккеист клюшкой добил шайбу в пустые ворота.
На 46-й минуте Петтери Линдбом броском с левого пятака в дальний угол снова вывел вперёд сборную Финляндии.
На 53-й минуте канадцы шикарно реализовали большинство. Макс Комтуа, находясь спиной к воротам финнов, отдал передачу на Адама Хенрика, который сравнял счёт. Ранее во втором периоде шайбу Хенрика отменили из-за офсайда.
В овертайме после контратаки шайбу на седьмой минуте забросил Ник Пол.
- 7 июня 2021
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