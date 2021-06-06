Коннор Браун набрал три очка в финале чемпионата мира и стал лучшим бомбардиром турнира

Нападающий сборной Канады Коннор Браун отдал три результативные передачи в финальном матче чемпионата мира с командой Финляндии и стал единоличным лидером гонки бомбардиров.

По итогам чемпионата мира Браун набрал 16 очков в 10 встречах: забросил две шайбы и отдал 14 результативных передач. Перед финальным матчем Брауна догнал Конор Гарланд из США. На его счету 13 очков на турнире.

С 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия) проходил мужской чемпионат мира по хоккею. Сегодня, 6 июня, завершился финальный матч Финляндия — Канада. Сборная Канады одержала победу в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).

Напомним, что на старте чемпионата мира сборная Канады потерпела три поражения, а вопрос выхода в плей-офф решался в матче, в котором канадцы не принимали участия. В четвертьфинале Канада обыграла в овертайме Россию (2:1), а в полуфинале выиграла у сборной США (4:2).