Браун сравнялся с Харламовым и Макаровым по передачам за один ЧМ. Это второй показатель

Нападающий сборной Канады Коннор Браун сравнялся с Валерием Харламовым и Сергеем Макаровым по результативным передачам за один чемпионат мира по хоккею.

Канадец отдал 14 передач на ЧМ-2021, три из которых – в финале турнира. Ранее такого же показателя добивались Валерий Харламов (1973), Сергей Макаров (1986) и Владимир Петров (1977). Первую строчку занимает Петров, у которого на чемпионате мира-1973 16 результативных передач.

С 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия) проходил мужской чемпионат мира по хоккею. Сегодня, 6 июня, завершился финальный матч Финляндия — Канада. Сборная Канады одержала победу после овертайма со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).

Напомним, что на старте чемпионата мира сборная Канады потерпела три поражения, а выход в плей-офф решался в матче, где канадцы не принимали участие.