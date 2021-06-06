Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Браун сравнялся с Харламовым и Макаровым по передачам за один ЧМ. Это второй показатель

Браун сравнялся с Харламовым и Макаровым по передачам за один ЧМ. Это второй показатель
Георгий Горностаев
Комментарии

Нападающий сборной Канады Коннор Браун сравнялся с Валерием Харламовым и Сергеем Макаровым по результативным передачам за один чемпионат мира по хоккею.

Канадец отдал 14 передач на ЧМ-2021, три из которых – в финале турнира. Ранее такого же показателя добивались Валерий Харламов (1973), Сергей Макаров (1986) и Владимир Петров (1977). Первую строчку занимает Петров, у которого на чемпионате мира-1973 16 результативных передач.

С 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия) проходил мужской чемпионат мира по хоккею. Сегодня, 6 июня, завершился финальный матч Финляндия — Канада. Сборная Канады одержала победу после овертайма со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).

Напомним, что на старте чемпионата мира сборная Канады потерпела три поражения, а выход в плей-офф решался в матче, где канадцы не принимали участие.

Новость по теме
Коннор Браун набрал три очка в финале чемпионата мира и стал лучшим бомбардиром турнира
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021