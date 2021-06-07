Пол: перед игрой Браун сказал: «В овертайме отдам тебе на победный гол»

Нападающий сборной Канады Ник Пол поделился эмоциями после финала с Финляндией на чемпионате мира по хоккею в Латвии (3:2, ОТ).



«Увидел на вбрасывании, как Браун едет за меня, я подхватил шайбу, Браун уже летел с другой стороны, мы два в одного. Отдаёшь шайбу Брауну – произойдёт что-то хорошее. Отдал на него, передача получилась не очень, но он мне её вернул, и я забил. Это было невероятно! Адреналин хлещет, вся команда высыпала на лёд, было очень круто!



Классно, что победный гол забили два игрока «Оттавы», у нас с Брауном хорошая химия, мы хорошо читаем друг друга, знали, что в овертайме «три на три» сможем что-нибудь разыграть. Сумасшествие, но перед игрой мы вдвоём занимались в зале, и он сказал: «У меня безумное предчувствие, что если игра уйдёт в овертайм, я тебе отдам на победный гол». Безумие, что это реально случилось! Отличная передача, отличный матч не только для него, но и для всей команды.



Мы сплотились за этот турнир, начинать с трёх поражений было нелегко, но мы нанесли ответный удар, бились друг за друга. Каждый проявил себя, это великолепное окончание турнира. Все хорошо взаимодействовали, играли за свою страну. Каждый раз, когда получаешь шанс представлять Канаду, хочется выиграть золото, эта медаль стала вишенкой на торте», — передаёт слова Пола корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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