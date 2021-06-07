Главный тренер сборной Канады прокомментировал победу в финале ЧМ-2021

Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан поделился эмоциями после победы команды на чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия). В финале канадцы обыграли Финляндию в овертайме со счётом 3:2.



«Мы оказались в глубокой яме в начале турнира, но становились всё лучше. Сегодня была шедевральная игра, Финляндия – отличная команда, нам надо было сражаться, отыгрываться в счёте. К счастью, нам повезло в овертайме, но снимаю шляпу перед Финляндией, они были великолепными чемпионами, защищающими свой титул, это был потрясающий финал.



Если честно, было ощущение, что это равный матч. Они вышли вперёд, мы сравняли, снова они вышли вперёд, снова мы сравняли в большинстве. Финляндия играла очень хорошо, но мне нравился настрой нашей команды перед овертаймом. Но я не знал, кто сможет забить первым. Соперник здорово играл, больше контролировал игру в овертайме. К счастью, у нас прошла атака два в одного, в которой мы забили. Это был матч, в котором любой мог выиграть. К счастью, выиграли мы.



Обычно мы приезжаем за неделю до ЧМ, проводим пару товарищеских матчей. В этом году мы приехали, прошли карантин и потом три дня тренировались, и всё. Наверное, этого было недостаточно, но что есть, то есть в ковидный сезон. Мы начали показывать хороший хоккей уже в третьем матче, но проиграли. С тех пор мы показывали свой стиль игры, играли здорово, и пошло-поехало», — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.