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Галлан – о работе Ромасько и Франё: мне не понравилось судейство в первой части финала

Галлан – о работе Ромасько и Франё: мне не понравилось судейство в первой части финала
Елена Кузнецова
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Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан прокомментировал судейство в финальном матче чемпионата мира по хоккею с Финляндией (3:2, ОТ).

«Я точно рад вернуться на тренерский мостик, но сегодня мне не понравилось судейство в первой части матча. Был расстроен некоторыми удалениями, дал знать судьям об этом, и с этого момента они отработали очень хорошо. Мы не хотели уступать в счёте, в первом периоде у нас было три удаления, которые мне не понравились. Потом успокоили команду и взялись за дело, стали играть гораздо лучше», — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, российский арбитр Евгений Ромасько обслуживал финальный матч чемпионата мира между Финляндией и Канадой в качестве главного. Россияне Никита Шалагин и Глеб Лазарев работали в качестве линейных судей.

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