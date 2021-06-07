Галлан – о работе Ромасько и Франё: мне не понравилось судейство в первой части финала

Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан прокомментировал судейство в финальном матче чемпионата мира по хоккею с Финляндией (3:2, ОТ).
«Я точно рад вернуться на тренерский мостик, но сегодня мне не понравилось судейство в первой части матча. Был расстроен некоторыми удалениями, дал знать судьям об этом, и с этого момента они отработали очень хорошо. Мы не хотели уступать в счёте, в первом периоде у нас было три удаления, которые мне не понравились. Потом успокоили команду и взялись за дело, стали играть гораздо лучше», — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, российский арбитр Евгений Ромасько обслуживал финальный матч чемпионата мира между Финляндией и Канадой в качестве главного. Россияне Никита Шалагин и Глеб Лазарев работали в качестве линейных судей.
- 7 июня 2021
-
18:57
-
18:18
-
18:04
-
17:15
-
16:51
-
16:26
-
16:15
-
15:46
-
15:24
-
15:13
-
14:47
-
14:42
-
14:31
-
14:14
-
13:58
-
13:35
-
13:19
-
12:49
-
12:21
-
12:10
-
11:49
-
11:18
-
11:06
-
10:56
-
10:37
-
10:13
-
09:51
-
09:40
-
09:30
-
09:17
-
09:00
-
08:46
-
08:31
-
06:15
-
03:48