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Сборная России потеряла второе место в рейтинге ИИХФ

Сборная России потеряла второе место в рейтинге ИИХФ
Максим Лесовой
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Национальная команда России опустилась со второго на третье место в рейтинге ИИХФ после чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Россияне пропустили перед собой национальную команду Финляндии. Первое место занимает Канада. В топ-5 входят США и Германия.

Мировой рейтинг ИИХФ среди мужчин – 2021.

  1. Канада — 3235
  2. Финляндия — 3125
  3. Россия – 3050
  4. США — 2945
  5. Германия — 2905
  6. Чехия — 2895
  7. Швеция – 2880.

6 июня, завершился финальный матч Финляндия — Канада. Сборная Канады одержала победу в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). Победный гол на седьмой минуте овертайма забросил Ник Пол. Сборная Канады стала 27-кратным чемпионом мира.

Сборная России на турнире дошла до четвертьфинала, где проиграла национальной команде Канады.

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