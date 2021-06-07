Сборная России потеряла второе место в рейтинге ИИХФ

Национальная команда России опустилась со второго на третье место в рейтинге ИИХФ после чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Россияне пропустили перед собой национальную команду Финляндии. Первое место занимает Канада. В топ-5 входят США и Германия.

Мировой рейтинг ИИХФ среди мужчин – 2021.

Канада — 3235 Финляндия — 3125 Россия – 3050 США — 2945 Германия — 2905 Чехия — 2895 Швеция – 2880.

6 июня, завершился финальный матч Финляндия — Канада. Сборная Канады одержала победу в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). Победный гол на седьмой минуте овертайма забросил Ник Пол. Сборная Канады стала 27-кратным чемпионом мира.

Сборная России на турнире дошла до четвертьфинала, где проиграла национальной команде Канады.