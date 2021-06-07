Сборная России потеряла второе место в рейтинге ИИХФ
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Национальная команда России опустилась со второго на третье место в рейтинге ИИХФ после чемпионата мира по хоккею 2021 года.
Россияне пропустили перед собой национальную команду Финляндии. Первое место занимает Канада. В топ-5 входят США и Германия.
Мировой рейтинг ИИХФ среди мужчин – 2021.
- Канада — 3235
- Финляндия — 3125
- Россия – 3050
- США — 2945
- Германия — 2905
- Чехия — 2895
- Швеция – 2880.
6 июня, завершился финальный матч Финляндия — Канада. Сборная Канады одержала победу в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). Победный гол на седьмой минуте овертайма забросил Ник Пол. Сборная Канады стала 27-кратным чемпионом мира.
Сборная России на турнире дошла до четвертьфинала, где проиграла национальной команде Канады.
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