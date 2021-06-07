Комтуа: даже не знали, что сравнялись с Россией по количеству титулов

Нападающий сборной Канады Максим Комтуа прокомментировал победу в финале чемпионата мира по хоккею 2021 года со сборной Финляндии.

«Перед бесконечным овертаймом настрой у нас был такой же. Мы камбэчили весь турнир, легко не было никогда. Мы закамбэчили после трёх поражений на старте, закамбэчили в матче с Россией и сказали: «Сделаем это снова». Такой у нас был настрой. Вышли на овертайм раскованными, диктовали игру и Пол забил важнейший гол. Если честно, даже не знали, что сравнялись с Россией по количеству титулов. Но после матча с Россией мне кто-то сказал, что это был матч за первое место в рейтинге ИИХФ, мы провели выдающийся матч и добились победы. Цель сборной Канады – только золото, и ничего больше. Мы сделали это снова, 27 – отличное число. В следующем году пойдём за 28-м золотом», — передаёт слова Комтуа корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

6 июня завершился финальный матч Финляндия — Канада. Сборная Канады одержала победу в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). Победный гол на седьмой минуте овертайма забросил Ник Пол. Сборная Канады стала 27-кратным чемпионом мира.