Капитан сборной Канады Хенрик прокомментировал победу на ЧМ-2021 по хоккею

Капитан сборной Канады Адам Хенрик высказался о победе в финале ЧМ-2021 по хоккею со сборной Финляндии (3:2 ОТ).

«Ощущения от золота – такие, как и думал. В прошлый раз мы остановились в шаге от золота, остался осадок. Мне позвонили из сборной, я согласился. Снимаю шляпу перед всеми ребятами, которые согласились приехать сюда, сидеть здесь три недели. Мы же тут вообще ничего не делали, были заперты в отеле. Это тяжёлый турнир, но ребята держались. Быть капитаном этой команды, пройти весь путь до конца, особенно после того, через что нам пришлось пройти, – особенное чувство. Турнир был такой же, как и весь год – сумасшедший. Очень горжусь всеми ребятами. Мы верили в себя, в команду, шли от игры к игре, надо было поймать кураж, начать выигрывать матчи, которые мы должны были выигрывать. Ребята проявляли себя, будет здорово вспоминать этот турнир и то, чего нам стоила эта победа.

Моя первая победа после Мемориального кубка? Это золото – высоко в моём списке, особенно после того, как в прошлый раз взяли только серебро. Да ещё и финал с Финляндией, было особенно приятно обыграть их в матче за золото. Одна из причин, по которой я решил приехать в сборную, — хотел получить удовольствие, поиграть в хоккей. Молодые ребята просто веселятся, играют, это было ключом к успеху нашей команды. Важно играть значимые матчи, я становился чемпионом по молодёжке, потом в дебютном сезоне в НХЛ остановился в шаге от титула, и после этого почти не играл в плей-офф или в значимых матчах. Приятно приехать в сборную и прочувствовать, каково это – играть в матчах, когда победа или смерть, а медальный раунд – это как седьмые матчи. Это особенная победа, которую я надолго запомню», — передаёт слова Хенрика корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.