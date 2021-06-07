Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер сборной Канады: мы обыграли три сильнейшие команды турнира

Главный тренер сборной Канады: мы обыграли три сильнейшие команды турнира
Елена Кузнецова
Комментарии

Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан высказался о победном пути своей команды на чемпионате мира по хоккею 2021 года. Напомним, в финальном матче турнира канадцы обыграли сборную Финляндии в овертайме со счётом 3:2.

«История Золушки? Забавно, что вы спросили, мы только что это обсуждали. Мы были на волоске от вылета, могли не выйти даже в четвертьфинал. Это великолепная история, мы обыграли Россию, США и Финляндию. На мой взгляд, это были три сильнейшие команды турнира, выиграть три таких матча подряд, как сделали мы, после такого старта на турнире – это великолепная история», — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сборная Канады стала 27-кратным чемпионом мира.

Новость по теме
Галлан – о победном голе в финале чемпионате мира: отвернулся и не смотрел
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021