Главный тренер сборной Канады: мы обыграли три сильнейшие команды турнира
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Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан высказался о победном пути своей команды на чемпионате мира по хоккею 2021 года. Напомним, в финальном матче турнира канадцы обыграли сборную Финляндии в овертайме со счётом 3:2.
«История Золушки? Забавно, что вы спросили, мы только что это обсуждали. Мы были на волоске от вылета, могли не выйти даже в четвертьфинал. Это великолепная история, мы обыграли Россию, США и Финляндию. На мой взгляд, это были три сильнейшие команды турнира, выиграть три таких матча подряд, как сделали мы, после такого старта на турнире – это великолепная история», — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Сборная Канады стала 27-кратным чемпионом мира.
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