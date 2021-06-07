Хенрик: было приятно приехать и победить Финляндию. У меня в голове сидели мысли о реванше

Капитан сборной Канады Адам Хенрик прокомментировал победу в финальном матче со сборной Финляндии на ЧМ-2021 по хоккею.

«Ситуация изменилась, когда приехал Манджапане! Он в нужное время стал той частью, которой нам не хватало, это было очень важно для команды и химии, мы сразу сыгрались. После первого периода говорили о том, что надо начать играть в свой хоккей. В таких матчах никогда не хочется, чтобы судьи сильно вмешивались. К сожалению, в первом периоде получили несколько удалений, но потом у нас было несколько попыток в большинстве, мы смогли его реализовать в концовке, это было очень важно. После первого периода мы успокоились и стали играть гораздо лучше.

Мы знали, что Финляндия играет очень структурно и плотно в обороне, знали, что будет настоящая битва. Вы же видели, они почти ничего не позволяют соперникам. Знали, что надо найти способы забить несколько голов, чтобы выиграть. Когда они ведут в счёте, трудно вернуться в игру, они доказывают это из года в год. Мне и Стечеру было приятно приехать в этом году и взять реванш за поражение в 2019-м. У меня в голове сидели такие мысли, сегодня очень хотели выиграть», — передаёт слова Хенрика корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в прошлом чемпионате мира, который состоялся в 2019 году, сборная Канады в финале проиграла сборной Финляндии (1:3).