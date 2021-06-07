Галлан – о Манджапане: не думал, что он такой снайпер

Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан оценил игру Эндрю Манджапане на чемпионате мира по хоккею 2021 года. Манджапане вместе с форвардом сборной Великобритании Лиамом Кирком стали лучшими снайперами по итогам турнира.

«В этом году я не работал, но смотрел много хоккея, и часто видел его. Знал, что он хороший игрок, но не думал, что он такой снайпер, каким проявил себя здесь. Он завёл команду, стал отличным наконечником атак. У этого парня есть характер, он был великолепен. Пахал на всех тренировках и во всех матчах, бился. Вот что происходит, когда бьёшься и пашешь, и когда у тебя есть снайперское чутьё. Поэтому он провёл такой великолепный турнир.

Я знал, что Пауэр будет одним из топ-пиков на этом драфте, но не знал, в какой хоккей он играет. Он показывал уверенную игру с первой тренировки до последнего матча, был великолепен. Он очень спокойно обращается с шайбой для 18-летнего, принимает правильные решения в 95% случаев. Он – полный набор, станет отличным игроком. Для нас он был ключевым, сегодня сыграл 25-26 минут. Когда 18-летний на такое способен, ты понимаешь, что он станет великолепным игроком НХЛ на долгие годы», — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

6 июня в Риге (Латвия) проходил мужской чемпионат мира по хоккею. В этот же день завершился финальный матч Финляндия — Канада. Сборная Канады одержала победу в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).