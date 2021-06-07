«Вегас» благодаря хет-трику Маршессо разгромил «Колорадо» и сравнял счёт в серии

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась разгромной победой хозяев льда со счётом 5:1, благодаря которой им удалось сравнять счёт в серии – 2-2.

В составе «рыцарей» хет-триком отметился канадский форвард Джонатан Маршессо, ещё по одной шайбе забросили Макс Пасиоретти и Патрик Браун. Единственный, кому удалось отличиться в составе «Колорадо» стал форвард Брэндон Саад.

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Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин провёл на льду 17 минут 44 секунды и не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «-1».

Вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флёри отразил 17 бросков из 18, а его немецкий визави из Филипп Грубауэр «Колорадо» — 30 из 35.

Напомним, что следующий матч между «Колорадо» и «Вегасом» пройдёт в Денвере (США) в ночь со вторника на среду, 9 июня. Начало – 4:00 мск.