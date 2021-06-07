Фазель — о победе Канады на ЧМ-2021: когда Россия проиграла, все говорили о слабой Канаде

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал победу сборной Канады на чемпионате мира.

«Это был мой последний чемпионат мира в качестве главы ИИХФ, и он получился незабываемым и невероятным. Когда Россия проиграла, все говорили о том, какой слабой Канаде она уступила.



Но что теперь сказать? Канада всегда остаётся Канадой: непредсказуемой, сильной, у команды невероятная энергетика. Чемпионат мог пойти по такому большому количеству сценариев. Канада могла отправиться домой, и Россия бы играла с кем-то другим. Спорт этим и великолепен», — приводит слова Фазеля ТАСС.



В финале канадцы переиграли сборную Финляндии (3:2 ОТ). Чемпионат мира проходил в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.