Фазель — о победе Канады на ЧМ-2021: когда Россия проиграла, все говорили о слабой Канаде
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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал победу сборной Канады на чемпионате мира.
«Это был мой последний чемпионат мира в качестве главы ИИХФ, и он получился незабываемым и невероятным. Когда Россия проиграла, все говорили о том, какой слабой Канаде она уступила.
Но что теперь сказать? Канада всегда остаётся Канадой: непредсказуемой, сильной, у команды невероятная энергетика. Чемпионат мог пойти по такому большому количеству сценариев. Канада могла отправиться домой, и Россия бы играла с кем-то другим. Спорт этим и великолепен», — приводит слова Фазеля ТАСС.
В финале канадцы переиграли сборную Финляндии (3:2 ОТ). Чемпионат мира проходил в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.
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