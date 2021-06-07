Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шансы наставника сборной Канады Галлана найти работу в НХЛ выросли после ЧМ-2021

Шансы наставника сборной Канады Галлана найти работу в НХЛ выросли после ЧМ-2021
Владимир Лаевский
Комментарии

Акции главного тренера сборной Канады Жерара Галлана выросли среди команд Национальной хоккейной лиги, сообщает североамериканский журналист Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что эти среди этих клубов — «Нью-Йорк Рейнджерс», «Сиэтл Кракен» и «Коламбус Блю Джекетс». Повышение внимания к Галлану связано с успешным решением тех трудностей, с которыми пришлось столкнуться на мужском чемпионате мира 2021 года в Риге (Латвия), а также с победой на турнире в целом.

Сейчас Галлан не тренирует ни один из клубов. Последней его командой был «Вегас Голден Найтс», который тренер возглавлял с 2017 по 2020 год. В сезоне-2017/2018 Галлан привёл «Вегас» к серебряным медалям плей-офф НХЛ. Тогда «рыцари» в пяти матчах проиграли финальную серию «Вашингтон Кэпиталз» (1-4).

Канада — чемпион мира! Молились о выходе из группы, а в плей-офф обыграли всех топов Канада — чемпион мира! Молились о выходе из группы, а в плей-офф обыграли всех топов
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021