Шансы наставника сборной Канады Галлана найти работу в НХЛ выросли после ЧМ-2021

Акции главного тренера сборной Канады Жерара Галлана выросли среди команд Национальной хоккейной лиги, сообщает североамериканский журналист Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что эти среди этих клубов — «Нью-Йорк Рейнджерс», «Сиэтл Кракен» и «Коламбус Блю Джекетс». Повышение внимания к Галлану связано с успешным решением тех трудностей, с которыми пришлось столкнуться на мужском чемпионате мира 2021 года в Риге (Латвия), а также с победой на турнире в целом.

Сейчас Галлан не тренирует ни один из клубов. Последней его командой был «Вегас Голден Найтс», который тренер возглавлял с 2017 по 2020 год. В сезоне-2017/2018 Галлан привёл «Вегас» к серебряным медалям плей-офф НХЛ. Тогда «рыцари» в пяти матчах проиграли финальную серию «Вашингтон Кэпиталз» (1-4).