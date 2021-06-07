Галлахер — о 3-0 в серии: нужно, чтобы «Виннипег» не поднял головы и не получил надежды

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» Брендан Галлахер прокомментировал ход серии 2-го раунда Кубка Стэнли с «Виннипег Джетс» (3-0).

«Мы знаем, что набрали хороший темп, но у нас за плечами есть опыт серии первого раунда, так что мы знаем, как быстро всё может измениться.



Сейчас мы владеем преимуществом, но надо сделать так, чтобы соперник не поднял головы и не получил никакой надежды», — приводит слова Галлахера официальный сайт НХЛ на русском языке.

Ранее завершился третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.