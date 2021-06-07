Главный тренер «Монреаля»: Прайс вселяет уверенность. Он показывает вдохновенную игру
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Главный тренер команды Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм прокомментировал ход серии второго раунда Кубка Стэнли с клубом «Виннипег Джетс» (3-0).
«Мне понравилось, как мы сегодня играли. Мне понравилось начало матча в нашем исполнении и наша сосредоточенность от начала до конца. Мы хотели играть лучше, чем во втором матче. И я думаю, что нам это удалось.
Прайс? Он вселяет уверенность в нашу команду. Он показывает вдохновенную игру. Однако, на мой взгляд, сегодня мы были сильны как в нападении, так и в защите. Он огромная часть нашей команды, но сегодня мне понравилось, как все ребята действовали перед ним», — приводит слова Дюшарма официальный сайт НХЛ на русском языке.
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